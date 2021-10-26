Одеський торговець розбив молотком голову перехожому через зауваження

Причиною нападу стало те, що 56-річний одесит зробив зауваження продавцеві, оскільки розташовані на тротуарі ящики загороджували прохід

В Одесі продавець овочевого магазину вдарив перехожого молотком по голові за зауваження про ящики на тротуарі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався на вулиці Олександра Невського.

Причиною нападу, який стався вчора вдень, стало те, що 56-річний одесит зробив зауваження продавцеві, оскільки розташовані на тротуарі ящики загороджували прохід.

«Правопорушник молотком вдарив по голові перехожого, коли той почав з ним сварку через ящики, розміщені в пішохідній зоні. У потерпілого медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму», – розповіли в главку.

«Фігуранта – 53-річного вихідця із Закавказзя – правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі», – повідомила слідча Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Бурлака.

Нагадаємо, на Київщині нелюд із сокирою посеред вулиці напав на багатодітну жінку.

До слова, в Одесі чоловік загинув під колесами потяга.

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