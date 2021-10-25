Саудівський принц погрожував вбити короля каблучкою з Росії – The Washington Post

Кронпринц Мухаммед бін Салман погрожував вбити короля за допомоги отруєної прикраси

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман кілька років тому хвалився, що може з легкістю вбити короля Абдаллу ібн Абдул-Азіза Аль Сауда, який перебував на той момент на престолі. У цьому його звинуватив колишній високопоставлений офіцер саудівської розвідки Саад Аль Джабрі, пише The Washington Post.

За даними Аль Джабрі, у 2014 році принц, який тоді не грав значної ролі в уряді країни, заявив, що може вбити короля Абдаллу за допомогою отруєного перстня, який він отримав з Росії. «Мені досить просто потиснути йому руку, і він буде готовий», – навів Аль Джабрі слова, нібито сказані Мухаммедом бін Салманом.

При цьому, відзначає видання, ексрозвідник не чув висловлювання принца особисто. Однак, за його словами, до цих пір збереглися відеозаписи із зустрічі Мухаммеда бін Салмана з іншим саудівським принцом, Мухаммедом бін Наіфом, який тоді обіймав посаду глави розвідки королівства. Імовірно, саме на тій зустрічі і була озвучена зазначена загроза.

У той же час Аль Джабрі визнав, що не знає, наскільки серйозно тоді говорив наслідний принц.

Національна розвідка США у лютому представила доповідь, в якій звинуватила Мухаммеда бін Салмана в схваленні операції з викрадення або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі. Крім того, правозахисники вважають, що кронпринц влаштовує політичні репресії і зловживає владою, а підконтрольні йому спецслужби займаються незаконним стеженням за громадянами і зломом їх акаунтів в соціальних мережах.

Саад Аль Джабрі був радником принца Мухаммеда бін Наіфа, який керував боротьбою із угрупованням «Аль-Каїда» в Саудівській Аравії на початку 2000-х і є головним конкурентом наслідного принца Мухаммеда бін Салмана. Джабрі був головною ланкою в контактах між розвідкою Саудівської Аравії зі службами США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Джерела в західних спецслужбах стверджують, що саудівський розвідник врятував сотні життів завдяки викриттю змови бойовиків – він з'ясував, що в 2010 році на борт літака, що прямував з Ємену в Чикаго, пронесли бомбу. Її вдалося знешкодити.

Нагадаємо, у грудні 2019 року, п'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох засудили до 24 років позбавлення волі після розслідування. Всього в розслідуванні брала участь 31 особа, з яких 21 людину взяли під варту.

Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року.