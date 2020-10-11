  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу

    • Розсилка
    Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу - Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу
    Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу

    Коронавірус може залишатися життєздатним на тканинах і поверхнях до трьох діб

    Британські вчені з групи SPI-B прийшли до висновку, що жінки середнього віку можуть піддаватися найбільшому ризику зараження коронавіруом, тому що займаються пранням вдома.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Фахівці відзначають, що зазвичай тягар роботи по дому, включаючи прибирання поверхонь, приготування їжі та прання, беруть на себе саме жінки, тому вони найбільше і схильні до інфекції, яка може передаватися від інших членів сім'ї.

    За словами авторів дослідження, коронавірус, який міститься в краплях, що потрапляють з дихальних шляхів, може залишатися життєздатним на тканинах і поверхнях до трьох діб.

    Відзначається, що найбільшому ризику піддаються господині з сімей, які проживають разом з людьми різних поколінь. Однак заразитися ризикують і ті, хто живуть окремо від родичів, виховуючи дітей.

    Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

    Читайте також:
    здоров'я Велика Британія наука коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies