Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчені розповіли про небезпеку прання в період пандемії коронавірусу

Коронавірус може залишатися життєздатним на тканинах і поверхнях до трьох діб

Британські вчені з групи SPI-B прийшли до висновку, що жінки середнього віку можуть піддаватися найбільшому ризику зараження коронавіруом, тому що займаються пранням вдома.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці відзначають, що зазвичай тягар роботи по дому, включаючи прибирання поверхонь, приготування їжі та прання, беруть на себе саме жінки, тому вони найбільше і схильні до інфекції, яка може передаватися від інших членів сім'ї.

За словами авторів дослідження, коронавірус, який міститься в краплях, що потрапляють з дихальних шляхів, може залишатися життєздатним на тканинах і поверхнях до трьох діб.

Відзначається, що найбільшому ризику піддаються господині з сімей, які проживають разом з людьми різних поколінь. Однак заразитися ризикують і ті, хто живуть окремо від родичів, виховуючи дітей.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

Читайте також: