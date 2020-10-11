Бродвей скасував всі шоу до травня 2021 року



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Бродвей скасував всі шоу до травня 2021 року

Спочатку шоу повинні були бути закриті до 12 квітня, потім пауза була продовжена до 7 червня, потім до 3 січня 2021 року

Бродвейські театри відкриються не раніше червня наступного року.

Відповідну заяву опубліковано на сайті асоціації «Бродвейська ліга», яка об'єднує понад 700 власників і художніх керівників театрів, продюсерів та інших працівників сфери, пише ABC News.

Згідно з рішенням асоціації, покази бродвейських постановок відновляться не раніше 30 травня 2021 року.

Театрам, які продавали квитки на дати, що передують нових термінів відновлення роботи, рекомендується відшкодувати покупцям кошти або обміняти квитки.

«Майже 97 тисяч робочих місць залежать від Бродвею, а щорічний економічний ефект для міста становить 14,8 мільярда доларів. У зв'язку з цим ми зобов'язуємося відновити роботу, як тільки дозволять умови», – заявила президент Ліги Бродвею Шарлотта Сент–Мартін.

Спочатку шоу повинні були бути закриті до 12 квітня, потім пауза була продовжена до 7 червня, потім до 3 січня 2021 року

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано 37 млн хворих, майже 28 млн одужали, більше мільйона чоловік померли.