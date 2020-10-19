Петро і Марина Порошенки дали старт масштабному проєкту створення у Києві концерт-холу світового рівня



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У нас виникла ідея створити сучасну концерту залу міжнародного рівня, де звучатимуть найкращі зразки світової класики, - Петро Порошенко

Презентація проєкту відбулася у столичному мікрорайоні Відрадний

У Києві стартував масштабний проєкт створення концентр-холу міжнародного рівня, який реалізується за кошти компанії Рошен і Фонду Порошенка. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

На презентації проєкту, що відбулася у столичному мікрорайоні Відрадний, п’ятий президент Петро Порошенко з Мариною Порошенко розповіли про його деталі.

«Сьогодні всіх нас зібрало прагнення відродити культуру в Україні, бо культура це те, навколо чого провідні країни Європи відбудовують національну ідею та формують власну ідентичність. Зараз Києву катастрофічно не вистачає сучасних майданчиків для реалізації мистецьких проектів світового рівня, особливо тих, що створють класичну музику. Наша країна виховує віртуозів-музикантів і диригентів і відпускає їх по світах, бо тут їм немає де працювати. Навіть столиця, яка мала б подавати приклад всій країні немає філармонічних залів належного рівня», – говорить лідер столичної команди «Європейської солідарності» Марина Порошенко.

«Саме тому у нас виникла ідея створити сучасну концерту залу міжнародного рівня. Залу, яка буде символом відродження української культури, залу в якій звучатимуть найкращі зразки світової класики та виступатимуть легенди світової музики – «Концерт-хол Рошен» – зазначила пані Марина. «Бюджет проєкту – це десятки мільйонів доларів», – повідомили його ініціатори.

«Концерт-хол продовжить низку масштабних проектів, які вже реалізовані командою Порошенка – це і найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі. Більше 150 тисяч киян і гостей міста минулої зими відвідали Roshen Winter Village, а ще є зоопарк в Черкасах, ковзанки в Києві, Дніпрі, Харкові», – говорить Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що подібні проекти зазвичай реалізуються державою або муніципалітетами. «Є лише кілька світових прецедентів, коли подібні заклади створювались виключно за кошти меценатів. «Ми навіть не можемо назвати в Східній Європі приклади, коли за кошти благодійників, недержавні, не муніципальні кошти був би побудований або хоча би замахнулися на об’єкт такого рівня. Але ми сміливі», – говорить Порошенко.

«Цей проект розрахований на допомогу українським вітчизняним артистам – і симфонічним оркестрам, і Філармонії, і консерваторіям, багатьом найталановитішим українським музикантам. Це – виховання нації. Бо є два способи. Один – напівдилетанти з «95 кварталу», які формують одні почуття. А інший – найкращі зразки світової симфонічної музики, світової класики. І дуже важливо, що це робиться не на Хрещатику, а тут на Відрадному», – наголошує Петро Порошенко.

«Це буде центром культури, центром розвитку цілого Києва. І багато артистів світового рівня, багато оркестрів світового рівні приїхали б давно в Україну. Але ніколи вони тут не були, бо не було місця, де могли би оцінити по-справжньому цей рівень. «Рошен» надихнувся прикладами Microsoft Theater і Карнегі-холу», – говорить п’ятий президент.

Як розповів головний менеджер проекту Євген Полтавцев, це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого симфонічного оркестру з хором. Для прикладу, Німеччина має 7 залів світового рівня. У сусідній Польщі за останні роки відкрили два подібних заклади. Україна ж з її величезними традиціями класичної музики, з диригентами, виконавцями, композиторами і колективами світового рівня не має жодної акустичної зали для великого симфонічного оркестру. Концерт-хол буде мати велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів. За словами Полтавцева, заклад вже планує проводити по 250 мистецьких подій на рік. Для реалізації проекту «Рошен» на торгах викупив колишній ДК імені Корольова.

Євген Полтавцев також зазначив, що архітектурний проект буде вибраний на міжнародному конкурсі із залученням світових фахівців та компаній. За планами проекту, «Концерт-хол Рошен» відкриє свої двері у вересні 2025 року. Проект концерт-холу буде представлений киянам навесні 2021 року.