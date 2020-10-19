В Оклахомі рок-концерт пройшов в надувних кулях, щоб нікого не заразити



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Концерт відвідало кілька сотень людей

Ідея використовувати аерозорби для безпеки прийшла в голову фронтмену Уейну Койну ще в перші дні пандемії коронавірусу

В Оклахомі пройшов музичний концерт, на якому і музиканти, і гості перебували в аерозорбах. Такий формат проведення під час карантину придумала місцева рок-група The Flaming Lips, повідомляє CNN.

Зазначається, що захід відвідало кілька сотень людей.

«Ідея використовувати надувні кулі для безпеки учасників концерту прийшла в голову фронтмену Уейну Койну ще в перші дні пандемії коронавірусу. Спочатку передбачалося, що в аерозорбі буде тільки він. А ось другий ескіз вже передбачав, що в кулях будуть всі присутні на заході. Музикант повідомив журналістам CNN, що тоді, в березні, він і подумати не міг, що карантин затягнеться на вісім місяців», – йдеться у повідомленні.

Це не перший виступ The Flaming Lips в Оклахомі. Перший подібний концерт вони провели в травні 2020 року. Тоді в залі перебувало всього 30 глядачів.