Вибори у Франції. Соціологи вказали переможця

Марін Ле Пен програла Емануелю Макрону перший тур, дебати – програє і тур другий

Чинний президент Франції на дебатах був переконливішим за свою конкурентку

Еммануель Макрон виграв дебати проти Марін Ле Пен перед другим туром президентських виборів у Франції. Про це повідомляє OpinionWay.

41% опитаних французів заявив, що саме Макрон виглядав на дебатах переконливішим. 31% підтримали позицію Ле Пен.

Підтримає чинного главу держави і електорат тих кандидатів, які зайняли високі місця у першому турі, але не пройшли далі. Так, серед виборців Жана-Люка Меланшона (3 місце, 21,95%) 47% проголосують за Макрона, Ле Пен же може розраховувати на 27% голосів виборців.

Підтримають чинного президента Франції виборці «зеленого» Янніка Жадо (84% проти 9 за Ле Пен) та республіканки Пекресс (64% на 24). Тільки електорат такого ж ультраправого, як і Марін Ле Пен, кандидата Еріка Земмура, не проголосує за Макрона (7% проти 88 для його конкурентки).

Таким чином, згідно із соціологічним опитуванням, у другому турі французьких президентських виборів переможе чинний глава держави. Еммануеля Макрона готові підтримати 56% французів, тоді як Марін Ле Пен може розраховувати лише на 44%.

Макрон за три дні до другого туру виборів випереджає Ле Пен на 12%

Нагадаємо, чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав 27,84% голосів. У другий тур вийшла Марін Ле Пен з 23,15% голосів.

Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

Тим часом прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.