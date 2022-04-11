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    Офіційні результати виборів у Франції: хто виходить у другий тур

    У другий тур виборів вийшли Еммануель Макрон і Марін Ле Пен - Офіційні результати виборів у Франції: хто виходить у другий тур

    У другий тур виборів вийшли Еммануель Макрон і Марін Ле Пен

    У першому турі виборів Еммануель Макрон набрав 27,6% голосів

    Чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав найбільшу кількість голосів. Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами, повідомляє Le Figaro.

    Згідно з офіційними даними Макрон набрав 27,6% голосів.

    Друге місце посіла лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, за яку проголосували 23,41% виборів.

    Третім став кандидат від «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон з результатом 21,95%, і це більше, ніж йому прогнозували екзит-поли.

    Решта кандидатів не набрали більше 10%.

    Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

    Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.

    Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту.

    Теги: вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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    Офіційні результати виборів у Франції: хто виходить у другий тур