Офіційні результати виборів у Франції: хто виходить у другий тур

У другий тур виборів вийшли Еммануель Макрон і Марін Ле Пен

У першому турі виборів Еммануель Макрон набрав 27,6% голосів

Чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав найбільшу кількість голосів. Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами, повідомляє Le Figaro.

Згідно з офіційними даними Макрон набрав 27,6% голосів.

Друге місце посіла лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, за яку проголосували 23,41% виборів.

Третім став кандидат від «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон з результатом 21,95%, і це більше, ніж йому прогнозували екзит-поли.

Решта кандидатів не набрали більше 10%.

Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.

Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту.