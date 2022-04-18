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    Прокуратура Франції вивчає звинувачення щодо Ле Пен у привласненні грошей

    Марін Ле Пен запідозрили у привласненні майже &euro;140 тис. - Прокуратура Франції вивчає звинувачення щодо Ле Пен у привласненні грошей
    Марін Ле Пен запідозрили у привласненні майже €140 тис.
    фото з відкритих джерел

    Конкурентку Макрона і приятельку Путіна підозрюють у розтраті коштів ЄС

    Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Паризька прокуратура підтвердила, що вивчає доповідь, отриману 11 березня від Європейського бюро щодо боротьби з шахрайством.

    За даними розслідувального сайту Mediapart, в доповіді OLAF стверджується, що Ле Пен привласнила €140 тис., а члени її партії неправомірно розтратили €617 тис. При цьому члени партії Ле Пен звинувачуються не в отриманні особистої вигоди, а в тому, що вимагали від ЄС кошти на персонал і витрати на заходи партії.

    Офіс Ле Пен не прокоментував ситуацію. У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка відкидає звинувачення.

    Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування передбачуваного нецільового використання коштів ЄС для оплати праці парламентських помічників.

    Зазначимо, що Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів Франції, який відбудеться 24 квітня. У першому турі вона набрала 23,15% голосів, а чинний президент Еммануель Макрон – 27,84%.

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    Прокуратура Франції вивчає звинувачення щодо Ле Пен у привласненні грошей