Прокуратура Франції вивчає звинувачення щодо Ле Пен у привласненні грошей
Конкурентку Макрона і приятельку Путіна підозрюють у розтраті коштів ЄС
Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу. Про це повідомляє «Голос Америки».
Паризька прокуратура підтвердила, що вивчає доповідь, отриману 11 березня від Європейського бюро щодо боротьби з шахрайством.
За даними розслідувального сайту Mediapart, в доповіді OLAF стверджується, що Ле Пен привласнила €140 тис., а члени її партії неправомірно розтратили €617 тис. При цьому члени партії Ле Пен звинувачуються не в отриманні особистої вигоди, а в тому, що вимагали від ЄС кошти на персонал і витрати на заходи партії.
Офіс Ле Пен не прокоментував ситуацію. У розмові з BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявив, що його клієнтка відкидає звинувачення.
Ле Пен перебуває під слідством з 2017 року в рамках розслідування передбачуваного нецільового використання коштів ЄС для оплати праці парламентських помічників.
Зазначимо, що Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів Франції, який відбудеться 24 квітня. У першому турі вона набрала 23,15% голосів, а чинний президент Еммануель Макрон – 27,84%.