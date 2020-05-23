Київ переходить до другого етапу пом’якшення карантину, – КМДА



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№ 25 відновить роботу Київський метрополітен

У Києві з 12 години дня 23 травня починає працювати у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що Київ готовий перейти до другого етапу пом’якшення карантинних заходів: з 23 травня з 12.00 у місті запрацює наземний транспорт, а з 25 відновить роботу Київський метрополітен.

Про це на брифінгу в суботу заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Відповідно до сьогоднішнього засідання комісії, яку ми провели вранці з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і враховуючи зміну показників для ослаблення протиепідемічних заходів, ми на сьогодні у Києві маємо такі показники. Загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить у Києві менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення, а саме 11,7%. Другий показник, який дає можливість переходити до послаблення карантинних заходів – це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я. Станом на сьогодні визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19 становить менше ніж 50%, а саме 35%», – сказав Мондриївський.

Також, за його словами, середня кількість тестувань методом ПЛР становить понад 12 осіб на 100 тис. населення. У Києві цей показник становить 37,7 відповідно.

«Тому враховуючи всі ці показники прийнято рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів у Києві. Це означає, що відсьогодні, з 12 години 23 травня, у столиці почнуть працювати торговельні заклади розміром до тисячі квадратних метрів... З 12 год дня відновить роботу у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт», – сказав він.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що з 25 травня з дотриманням усіх норм та регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Київ не готовий для переходу до другого етапу пом’якшення карантинних заходів, проте не виключає, що за кілька днів ситуація може змінитися.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.