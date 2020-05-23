В Україні найбільше випадків Covid-19 зареєстровано у трьох областях. Дані з усіх регіонів



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У трьох областях України - найбільше випадків коронавірусу

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями

В Україні за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях, а також в місті Києві.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

«В розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 59, Львівській області – 45 , Рівненській області – 45, а також місті Київ – 47», – сказав міністр.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.