  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні найбільше випадків Covid-19 зареєстровано у трьох областях. Дані з усіх регіонів

    • Розсилка
    У трьох областях України - найбільше випадків коронавірусу - В Україні найбільше випадків Covid-19 зареєстровано у трьох областях. Дані з усіх регіонів
    У трьох областях України - найбільше випадків коронавірусу

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями

    В Україні за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях, а також в місті Києві.

    Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

    «В розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 59, Львівській області – 45 , Рівненській області  – 45, а також місті Київ – 47», – сказав міністр.

     Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 853 випадки;
    • Волинська область — 759 випадків;
    • Дніпропетровська область — 865 випадків;
    • Донецька область — 143 випадки;
    • Житомирська область — 618 випадків;
    • Закарпатська область — 1042 випадки;
    • Запорізька область — 403 випадки;
    • Івано-Франківська область — 1274 випадки;
    • Кіровоградська область — 466 випадків;
    • м. Київ — 2569 випадків;
    • Київська область — 1375 випадків;
    • Львівська область — 1285 випадків;
    • Луганська область — 43 випадки;
    • Миколаївська область — 280 випадків;
    • Одеська область — 821 випадок;
    • Полтавська область — 266 випадків;
    • Рівненська область — 1368 випадків;
    • Сумська область — 166 випадків;
    • Тернопільська область — 1108 випадків;
    • Харківська область — 892 випадки;
    • Херсонська область — 177 випадків;
    • Хмельницька область — 329 випадків;
    • Чернівецька область — 2964 випадки;
    • Черкаська область — 387 випадків;
    • Чернігівська область — 127 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

     

    Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ