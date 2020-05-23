В Україні найбільше випадків Covid-19 зареєстровано у трьох областях. Дані з усіх регіонів
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями
В Україні за минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях, а також в місті Києві.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов
«В розрізі регіонів за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 59, Львівській області – 45 , Рівненській області – 45, а також місті Київ – 47», – сказав міністр.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 853 випадки;
- Волинська область — 759 випадків;
- Дніпропетровська область — 865 випадків;
- Донецька область — 143 випадки;
- Житомирська область — 618 випадків;
- Закарпатська область — 1042 випадки;
- Запорізька область — 403 випадки;
- Івано-Франківська область — 1274 випадки;
- Кіровоградська область — 466 випадків;
- м. Київ — 2569 випадків;
- Київська область — 1375 випадків;
- Львівська область — 1285 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 280 випадків;
- Одеська область — 821 випадок;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1368 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1108 випадків;
- Харківська область — 892 випадки;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 329 випадків;
- Чернівецька область — 2964 випадки;
- Черкаська область — 387 випадків;
- Чернігівська область — 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на Covid-19.
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Всього20986
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Хворіють13270
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Одужали7099
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Померли617
Станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.