Відомий саудівський дипломат раптово помер під час виступу (відео)

Чоловікові стало зве під час промови

Останніми словами дипломата стала фраза «Ми належимо Аллаху й до нього повернемося»

На конференції у Єгипті помер відомий саудівський дипломат Мохаммад аль-Кахтані. Йому стало погано під час свого виступу.

За інформацією журналістки Шахіри аль-Наджар, серед присутніх на конференції була й дружина Мохаммада аль-Кахтані Айша аль-Джабрі, яка є лікарем за фахом. Однак медикам довелось лише констатувати смерть дипломата.

Останнє, що встиг Мохаммад аль-Кахтані сказати перед раптовою смертю: «Ми належимо Аллаху й до нього повернемося».

Після трагічного випадку конференцію в Каїрі скасували. Про причину смерті дипломата наразі невідомо.

ЗМІ звернули увагу, що перед смертю аль-Кахтані висловив свою повагу главам ОАЕ та Саудівської Аравії, а також сказав: «Ні для кого немає становища та жодної цінності, окрім тих, хто зустрів свого Господа зі здоровим серцем».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти, що допоможе знизити світові ціни та зменшити російські прибутки.

Також раніше американський президент Джо Байден відвідав Саудівську Аравію в рамках свого близькосхідного турне. У рамках терне він обговорював питання щодо збільшення видобутку нафти.