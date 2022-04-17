ЗМІ: Саудівська Аравія переходить на бік Росії

Ймовірно, королівство готується приєднатися до російсько-китайської осі

У суботу, 16 квітня, у президента Росії Володимира Путіна та принца Саудівської Аравії Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда відбулася телефонна розмова. Панарабська газета «Аль-Раї аль-Юм», що виходить у Лондоні, проаналізувавши їхній діалог, зробила висновок, що королівство готується приєднатися до російсько-китайської осі.

Там вважають, що це стане «сильним ударом на американський вплив, зокрема на Близькому Сході».

Згідно з інформацією на сайті Кремля, Путін та Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд «обговорили питання двосторонньої співпраці, у тому числі у торговельно-економічній галузі». Також вони мали розмову щодо України, однак деталі не повідомляються.

«Виражено взаємний настрій на подальший розвиток взаємовигідних зв'язків між Росією та Саудівською Аравією», – повідомили у Кремлі.

Росія, ймовірно, вирішила налагодити відносини з Саудівською Аравією, хоча остання ще нещодавно була дуже сердитою на РФ, оскільки всупереч домовленостям з ОПЕК про скорочення видобутку нафти насправді збільшувала його три роки поспіль, а потім узагалі вийшла з угоди. Аналітики припускали, що найближчим часом члени ОПЕК, де головною є Саудівська Аравія, відмовлятимуться від будь-яких контактів із Росією щодо співпраці.

Нагадаємо, 20 березня енергетична компанія Saudi Aramco повідомила про намір збільшити видобуток нафти з 9,2 млн б/с до 13 млн б/с у 2027 році, а також збільшити видобування газу більш ніж на 50%.