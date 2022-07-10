Чому я їду до Саудівської Аравії і як це пов'язано з Україною

«Регіон залишається сповненим викликів: криза продовольчої безпеки, загострена війною Росії проти України...»

Наступного тижня я поїду на Близький Схід, щоб розпочати там нову та багатообіцяючу главу участі Америки. Ця поїздка відбувається у життєво важливий для регіону час, і вона просуватиме важливі американські інтереси.

Більш безпечний та інтегрований Близький Схід багато в чому вигідний американцям. Його водні шляхи мають важливе значення для глобальної торгівлі та ланцюжків поставок, на які ми покладаємося. Його енергетичні ресурси є життєво важливими для пом’якшення впливу війни Росії проти України на глобальні постачання. І регіон, який об’єднується шляхом дипломатії та співпраці, а не розпадається через конфлікт, має меншу ймовірність викликати насильницький екстремізм, який загрожує нашій батьківщині, або нові війни, які можуть лягти новим тягарем на військові сили США та їхні родини.

Для мене надзвичайно важливо уникнути такого сценарію. Я буду інтенсивно розвивати дипломатію – у тому числі шляхом особистих зустрічей – для досягнення наших цілей.

Близький Схід, який я відвідаю, стабільніший і безпечніший, ніж той, який моя адміністрація успадкувала 18 місяців тому.

За місяць до моєї інавгурації наше посольство в Багдаді зазнало найбільшого ракетного обстрілу за останнє десятиліття. Атаки на наших військових і дипломатів зросли в чотири рази порівняно з попереднім роком. Мій попередник неодноразово наказував бомбардувальникам B-52 літати зі Сполучених Штатів у регіон і назад, щоб стримувати ці атаки. Але це не спрацювало, і атаки тривали.

Війна в Ємені загострювалася, породжуючи одну з найгірших гуманітарних криз у світі, і в майбутньому не було жодного політичного процесу для припинення бойових дій.

Після того, як мій попередник відмовився від ядерної угоди, яка працювала, Іран ухвалив закон, який зобов’язує швидке прискорення його ядерної програми. Тоді, коли остання адміністрація намагалася засудити Іран за ці дії в Раді Безпеки ООН, Сполучені Штати опинилися ізольованими та самотніми.

У перші тижні мого перебування на посаді президента наша розвідка та військові експерти попереджали, що регіон зазнає небезпечного тиску. Це потребувало термінової та інтенсивної дипломатії. Щоб відновити стримування, я наказав завдати авіаударів у відповідь на напади на наші війська та розпочав серйозну дипломатичну роботу з метою створення більш стабільного регіону.

В Іраку ми завершили бойову місію США та зосередили нашу військову присутність на навчанні іракців, одночасно підтримуючи глобальну коаліцію проти Ісламської держави, яку ми сформували, коли я був віце-президентом, яка зараз займається запобіганням відродженню ІДІЛ. Ми також відповіли на погрози на адресу американців. Порівняно з дворічною давниною частота спонсорованих Іраном атак стрімко впала. А минулого лютого в Сирії ми ліквідували лідера ІДІЛ Хаджі Абдуллу, продемонструвавши здатність Америки ліквідовувати терористичні загрози незалежно від того, де вони намагаються сховатися.

У Ємені я призначив посланника та співпрацював з лідерами в усьому регіоні, включно з королем Саудівської Аравії, щоб закласти основу для перемир’я. Після року нашої наполегливої дипломатії це перемир’я вже діє, і рятівна гуманітарна допомога досягає міст і селищ, які були в облозі. У результаті останні кілька місяців у Ємені були найспокійнішими за сім років.

Що стосується Ірану, ми возз’єдналися з союзниками та партнерами в Європі та в усьому світі, щоб повернути назад нашу ізоляцію; Тепер Іран ізольований, поки не повернеться до ядерної угоди, від якої відмовився мій попередник, не маючи жодного плану щодо того, що може її замінити. Минулого місяця понад 30 країн приєдналися до нас, щоб засудити відсутність співпраці Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо його минулої ядерної діяльності. Моя адміністрація продовжуватиме збільшувати дипломатичний та економічний тиск, доки Іран не буде готовий повернутися до дотримання ядерної угоди 2015 року, як я готовий зробити.

В Ізраїлі ми допомогли припинити війну в Газі, яка легко могла тривати місяцями, лише за 11 днів . Ми працювали з Ізраїлем, Єгиптом, Катаром і Йорданією, щоб підтримувати мир, не дозволяючи терористам переозброюватися. Ми також відновили відносини США з палестинцями. Працюючи з Конгресом, моя адміністрація відновила приблизно 500 мільйонів доларів підтримки палестинців, а також прийняла найбільший пакет підтримки для Ізраїлю – понад 4 мільярди доларів – в історії. А цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю вперше за п’ять років поспілкувався з президентом Палестинської автономії.

У Саудівській Аравії ми скасували політику бланкових чеків, яку успадкували. Я оприлюднив звіт розвідувального співтовариства про вбивство Джамаля Хашоггі, наклав нові санкції , включно з Силами швидкого втручання Саудівської Аравії, причетними до його вбивства, і заборонив 76 віззгідно з новим правилом, що забороняє в’їзд до Сполучених Штатів для тих, хто причетний до переслідування дисидентів за кордоном. Моя адміністрація чітко дала зрозуміти, що Сполучені Штати не терпітимуть екстериторіальних загроз і переслідувань дисидентів і активістів з боку будь-якого уряду. Ми також захищали американських громадян, які були неправомірно затримані в Саудівській Аравії задовго до того, як я вступив на посаду. Відтоді їх звільнили, і я продовжуватиму наполягати на знятті обмежень на їхні поїздки.

З самого початку моєю метою було переорієнтувати – але не розірвати – відносини з країною, яка була стратегічним партнером протягом 80 років. Сьогодні Саудівська Аравія допомогла відновити єдність між шістьма країнами Ради співробітництва Перської затоки, повністю підтримала перемир’я в Ємені та зараз працює з моїми експертами, щоб допомогти стабілізувати ринки нафти з іншими виробниками ОПЕК.

Я знаю, що є багато тих, хто не погоджується з моїм рішенням поїхати до Саудівської Аравії. Мої погляди на права людини чіткі та давні, а фундаментальні свободи завжди на порядку денному, коли я подорожую за кордон, як це буде під час цієї поїздки, так само, як це буде в Ізраїлі та на Західному березі.

Як президент, це моя робота – підтримувати нашу країну сильною та безпечною. Ми маємо протистояти агресії Росії, поставити себе в найкращу можливу позицію, щоб випередити Китай, і працювати для більшої стабільності в цьому регіоні світу, який має значне значення. Щоб зробити це, ми повинні безпосередньо співпрацювати з країнами, які можуть вплинути на ці результати. Саудівська Аравія є однією з них, і коли я зустрінуся з лідерами Саудівської Аравії в п’ятницю, моєю метою буде зміцнення стратегічного партнерства в майбутньому, яке базуватиметься на взаємних інтересах і обов’язках, а також дотримуючись основних американських цінностей.

У п’ятницю я також буду першим президентом, який прилетить з Ізраїлю до Джидди, Саудівська Аравія. Ця подорож також стане маленьким символом зародження відносин і кроків до нормалізації між Ізраїлем і арабським світом, над поглибленням і розширенням яких працює моя адміністрація. У Джидді зберуться лідери з усього регіону, вказуючи на можливість більш стабільного та інтегрованого Близького Сходу, де Сполучені Штати відіграватимуть життєво важливу роль лідера.

Звичайно, регіон залишається сповненим викликів: ядерна програма Ірану та підтримка проксі-груп, громадянська війна в Сирії, криза продовольчої безпеки, загострена війною Росії проти України, терористичні групи, які все ще діють у ряді країн, політичний глухий кут в Іраку, Лівії і Лівану, а також стандарти прав людини, які залишаються позаду більшої частини світу. Ми повинні вирішити всі ці питання. Коли я зустрінуся з лідерами з усього регіону, я чітко поясню, наскільки важливим є прогрес у цих сферах.

Тим не менше, порівняно з 18 місяцями тому, регіон менш тиску та більш інтегрований. Колишні суперники відновили стосунки. Спільні інфраструктурні проекти формують нові партнерства. Ірак, який довгий час був джерелом проксі-конфліктів і регіонального суперництва, тепер служить платформою для дипломатії, в тому числі між Саудівською Аравією та Іраном. Мій друг, король Йорданії Абдулла, нещодавно згадав про «нову атмосферу» в регіоні, коли країни запитували: «Як ми можемо налагоджувати зв’язки та працювати одна з одною».

Це багатообіцяючі тенденції, які Сполучені Штати можуть посилити так, як не зможе жодна інша країна. Моя подорож наступного тижня послужить цій меті.

Під час своєї подорожі я буду пам’ятати про мільйони американців, які служили в регіоні, включно з моїм сином Бо, і 7054 особи, які загинули в конфліктах на Близькому Сході та в Афганістані з 11 вересня 2001 року.

Наступного тижня я буду першим президентом, який відвідає Близький Схід після 11 вересня без американських військ, задіяних у бойовій місії. Це моя мета, щоб це залишалося таким.

Джерело: The Washington Post

Переклад: «Главком»

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