Саудівська Аравія значно збільшить потужності з видобутку нафти та газу

Найбільша в світі компанія-експортер нафти повідомила про рекордні доходи від продажу нафти

Енергетична компанія Saudi Aramco повідомила про намір збільшити видобуток нафти з 9,2 млн б/с до 13 млн б/с у 2027 році, а також збільшити видобування газу більш ніж на 50%.

Нафтова компанія сьогодні оголосила про свої фінансові результати за весь 2021 рік, повідомивши, що чистий прибуток більш ніж подвоївся в річному обчисленні до $110,0 млрд. Aramco оголосила про виплату дивідендів за четвертий квартал у розмірі $18,8 млрд, які повинні бути виплачені в першому кварталі 2022 року.

Компанія також оголосила про свою стратегію зростання, яка в її видобувному бізнесі включає продовження збільшення максимальної стійкої потужності з видобутку сирої нафти (MSC) до 13 млн барелів на добу до 2027 року і потенційне збільшення видобутку газу більш ніж на 50% до 2030 року. У своєму бізнесі з переробки компанія планує розширити виробництво рідин і хімікатів до 4 млн барелів на добу. Aramco також має намір розвивати значні можливості з експорту водню і стати світовим лідером в області уловлювання і зберігання вуглецю (CCS).

Росія лишилась без покупців своєї нафти. Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четвертий пакет санкцій передбачає нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть», «Транснефть» та «Газпром нефть». Утім, ЄС наразі продовжать купувати у них нафту.

Нагадаємо, раніше російська державна нафтова компанія «Зарубежнефть» не змогла продати свою нафту. Ніхто не захотів її купувати, на тендер не зареєструвалась жодна компанія-покупець. Раніше нафта «Сургутнефтегазу» також не змогла продати свою сировину. Минулого тижня ми повідомляли, що Росія лишилась без покупців своєї нафти. Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців.

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