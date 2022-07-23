Саудівська Аравія та Ірак наростили постачання нафти до Європи

Потоки сирої нафти з Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 млн барелів на день

Саудівська Аравія та Ірак нарощують об’єми постачання нафти в Європу на тлі поступової відмови європейців від російських енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними агентства, загальні потоки сирої нафти з Близького Сходу до Європи зросли до 2,2 млн барелів на день, що майже на 90% більше у порівнянні з січнем, останнім повним місяцем перед початком війни РФ проти України.

Саудівська Аравія поставляє танкери з нафтою в Єгипет, звідти сировина потрапляє в трубопровід Sumed, який з'єднує термінал Айн-Сохна на березі Червоного моря з середземноморським портом Сіді-Керір. Там нафта знову відвантажується в танкери і прямує до Європи.

За перші три тижні липня по трубопроводу надходило понад 1 млн барелів нафти на добу – це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року і на 200 тисяч барелів більше, ніж минулого місяця.

Ірак направляє нафту тільки морським шляхом. В цілому танкери, які йшли з Перської затоки в Середземне море через Суецький канал, перевозили близько 1,2 млн барелів нафти на добу. Найбільше нафти відвантажувалося в Іраку.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» зараз опрацьовують механізм запровадження граничних цін на нафту. За допомогою тиску на ринок страхування країни планують заборонити танкерні перевезення російської нафти за цінами вищими за $40-60 за барель. Представники G7 ведуть переговори з найбільшими покупцями російської нафти Китаєм та Індією про приєднання до цього механізму.

Зауважимо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Як повідомлялося, обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня.