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Війна в Ізраїлі: щонайменше 300 загиблих і майже 1900 поранених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: щонайменше 300 загиблих і майже 1900 поранених
ЦАХАЛ підтвердив загибель 26 своїх військовослужбовців
фото: AFP

Безвісти зниклими вважаються 750 осіб

Кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, постраждали 1854 людини, з них 19 перебувають у критичному стані, 326 – у важкому, 359 - у стані середньої тяжкості. А 821 людина отримала легкі травми.

Крім того, за даними ЗМІ, в Ізраїлі вважаються безвісти зниклими 750 осіб. Щонайменше 300 людей були вбиті в суботу. Поки Ізраїль не надає нову інформацію про кількість загиблих.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила загибель 26 військовослужбовців.

Загиблі військові Армії оборони Ізраїлю
Загиблі військові Армії оборони Ізраїлю
фото: ЦАХАЛ

Водночас у Секторі гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

До слова, сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу. 

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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