Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль

В Ірані радіють нападу на Ізраїль

МЗС Ірану заявило, що напади на Ізраїль є актом самооборони палестинців

В Ірані 7 жовтня люди зібралися, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль. У соцмережах з’явилися відео з площі в столиці Ірану, де зібрався натовп людей.

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Місцеві запускали феєрверки. Так вони радіють нападу ХАМАС на Ізраїль.

Як повідомляє видання Reuters, Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що напади ХАМАС на Ізраїль є актом самооборони палестинців. У міністерстві закликали мусульманські країни підтримати їхні права.

На підтримку ХАМАС прийшов радикальний рух «Талібан», який попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам і бажання допомогти «підкорити Єрусалим».

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.

Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.