Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль
МЗС Ірану заявило, що напади на Ізраїль є актом самооборони палестинців
В Ірані 7 жовтня люди зібралися, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль. У соцмережах з’явилися відео з площі в столиці Ірану, де зібрався натовп людей.
Місцеві запускали феєрверки. Так вони радіють нападу ХАМАС на Ізраїль.
BREAKING NEWS— °°Muzainah Khan°° (@Dr_Muzainah) October 7, 2023
Iran celebrating Hamas attack on Israel meanwhile helping hamas with the weapons too.
More power to you Palestine 🇵🇸#طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #فلسطين_قضيتي #حماس #طوفان_الاقصى #Palestine #Palestinian #Israel #Hamas #TelAviv pic.twitter.com/QrEfxennf1
Як повідомляє видання Reuters, Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що напади ХАМАС на Ізраїль є актом самооборони палестинців. У міністерстві закликали мусульманські країни підтримати їхні права.
На підтримку ХАМАС прийшов радикальний рух «Талібан», який попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам і бажання допомогти «підкорити Єрусалим».
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.
ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.
Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.
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