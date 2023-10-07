ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю

ХАМАС оголосив про початок військової операції проти Ізраїлю

У суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

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Ізраїльське рятувальне агентство повідомило, що 70-річна жінка отримала важкі поранення, коли ракета влучила в будівлю на півдні Ізраїлю. Зазначається, що 20-річний чоловік отримав поранення середньої тяжкості осколками ракети.

Ізраїльська армія стверджує, що низка палестинських бойовиків проникла в Ізраїль із Сектора Гази. «Мешканців району, що оточує Сектор Гази, попросили залишитися вдома», – йдеться в заяві армії.

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ХАМАС, угруповання, яке керує обложеним сектором Газа, взяло на себе відповідальність за раптовий напад. Лідер військового крила ХАМАС каже, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія включила сирени в Єрусалимі після ракетного обстрілу, повідомляють журналісти AFP.

Ізраїльська армія заявила, що буде захищатися.