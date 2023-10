ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю

У суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Ізраїльське рятувальне агентство повідомило, що 70-річна жінка отримала важкі поранення, коли ракета влучила в будівлю на півдні Ізраїлю. Зазначається, що 20-річний чоловік отримав поранення середньої тяжкості осколками ракети.

Ізраїльська армія стверджує, що низка палестинських бойовиків проникла в Ізраїль із Сектора Гази. «Мешканців району, що оточує Сектор Гази, попросили залишитися вдома», – йдеться в заяві армії.

ХАМАС, угруповання, яке керує обложеним сектором Газа, взяло на себе відповідальність за раптовий напад. Лідер військового крила ХАМАС каже, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія включила сирени в Єрусалимі після ракетного обстрілу, повідомляють журналісти AFP.

Ізраїльська армія заявила, що буде захищатися.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.



We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y