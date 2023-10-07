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ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю
Ракета, випущена в бік Ізраїлю
фото: Аljazeera

ХАМАС оголосив про початок військової операції проти Ізраїлю

У суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Ізраїльське рятувальне агентство повідомило, що 70-річна жінка отримала важкі поранення, коли ракета влучила в будівлю на півдні Ізраїлю. Зазначається, що 20-річний чоловік отримав поранення середньої тяжкості осколками ракети.

Ізраїльська армія стверджує, що низка палестинських бойовиків проникла в Ізраїль із Сектора Гази. «Мешканців району, що оточує Сектор Гази, попросили залишитися вдома», – йдеться в заяві армії.

ХАМАС, угруповання, яке керує обложеним сектором Газа, взяло на себе відповідальність за раптовий напад. Лідер військового крила ХАМАС каже, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія включила сирени в Єрусалимі після ракетного обстрілу, повідомляють журналісти AFP.

Ізраїльська армія заявила, що буде захищатися.

Теги: Ізраїль армія напад Сектор Гази ХАМАС ракета

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