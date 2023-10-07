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Ізраїль ударив по Сектору Гази й оголосив надзвичайний стан

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль ударив по Сектору Гази й оголосив надзвичайний стан
Масований ракетний удар по Ізраїлю вранці 7 жовтня
фото: Abed Rahim Khatib/FLASH90

Ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Сектором Гази

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву.

Al Jazeera повідомляє, що двоє палестинських молодих людей були вбиті та ще п'ятеро зазнали поранення внаслідок обстрілу ізраїльських військ на схід від табору Бурейдж, у центральній частині Сектора Гази.

Ізраїльська армія видала чергові попередження в Єрусалимі, а також у районах навколо Сектора Гази, оголосивши надзвичайний стан у межах 80 км від сектора.

Al Jazeera повідомляє, що ізраїльська армія втратила контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Сектором Гази КПП «Ерез».

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що збирає високопосадовців служби безпеки на нараду, а міністр оборони Йоав Ґалант прямує до Гедерота.

Між тим повідомляють про перебої в аеропорту Бен-Гуріон через ескалацію.

 

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС каже, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Теги: Ізраїль

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