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Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Армія оборони Ізраїлю здійснила низку авіаударів у секторі Гази
фото: NBC News

В Ізраїлі триває війна, розв'язана терористичним угрупованням ХАМАС

Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа. У декількох містах Криму пролунали вибухи. Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль. Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа

Речник армії Ізраїлю заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з сектором Газа, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поширив режим надзвичайної ситуації на всю територію держави.

Радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю

«Талібан» висловив підтримку терористам ХАМАС і бажання допомогти «підкорити Єрусалим». 

Таліби нібито попросили прохід до Ізраїлю для завоювання Єрусалиму, якщо Іран, Йорданія та Ірак захочуть підтримати їхні війська. 

У декількох містах Криму пролунали вибухи

Надвечір 7 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Користувачі в соцмережах заявили про те, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена й було чути вибухи. Звуки вибухів також пролунали в Євпаторії.

Мешканці Красноперекопська повідомили про вибухи, а згодом заявили, що в місті було чутно автоматну стрільбу.

Раніше стало відомо, що Кримський міст було перекрито

Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль

В Ірані 7 жовтня люди зібралися, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль. У соцмережах з’явилися відео з площі в столиці Ірану, де зібрався натовп людей.

Місцеві запускали феєрверки. Так вони радіють нападу ХАМАС на Ізраїль. 

Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила низку авіаударів у секторі Гази. 

За повідомленням ЦАХАЛу, безпілотник завдав удару по ракетній установці та знищив двох терористів, які стояли поруч з нею.

У результаті інших ударів безпілотників була знищена терористична група, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю через пляж Зікім. Ще одну групу знищили при спробі проникнення з центральної частини Гази.

Також ЦАХАЛ заявляє, що його удари по Газі вразили ракетні установки, терористичну групу й штаб-квартиру ХАМАСу.

Теги: Ізраїль армія війна напад Талібан Єрусалим ХАМАС Кримський міст безпілотник

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