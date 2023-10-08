Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч

В Ізраїлі триває війна, розв'язана терористичним угрупованням ХАМАС

Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа. У декількох містах Криму пролунали вибухи. Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль. Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа

Речник армії Ізраїлю заявив, що в суботу армія відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з сектором Газа, в які проникли бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду.

Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поширив режим надзвичайної ситуації на всю територію держави.

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Радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю

«Талібан» висловив підтримку терористам ХАМАС і бажання допомогти «підкорити Єрусалим».

Таліби нібито попросили прохід до Ізраїлю для завоювання Єрусалиму, якщо Іран, Йорданія та Ірак захочуть підтримати їхні війська.

У декількох містах Криму пролунали вибухи

Надвечір 7 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Користувачі в соцмережах заявили про те, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена й було чути вибухи. Звуки вибухів також пролунали в Євпаторії.

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Мешканці Красноперекопська повідомили про вибухи, а згодом заявили, що в місті було чутно автоматну стрільбу.

Раніше стало відомо, що Кримський міст було перекрито

Іран з феєрверками святкує напад на Ізраїль

В Ірані 7 жовтня люди зібралися, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль. У соцмережах з’явилися відео з площі в столиці Ірану, де зібрався натовп людей.

Місцеві запускали феєрверки. Так вони радіють нападу ХАМАС на Ізраїль.

Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила низку авіаударів у секторі Гази.

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За повідомленням ЦАХАЛу, безпілотник завдав удару по ракетній установці та знищив двох терористів, які стояли поруч з нею.

У результаті інших ударів безпілотників була знищена терористична група, яка намагалася проникнути на територію Ізраїлю через пляж Зікім. Ще одну групу знищили при спробі проникнення з центральної частини Гази.

Також ЦАХАЛ заявляє, що його удари по Газі вразили ракетні установки, терористичну групу й штаб-квартиру ХАМАСу.