Росія вже давно робить ставку на ХАМАС

Ізраїль є найважливішим союзником США

«Росія ставить на ХАМАС». І вже давно (див. скрін)...

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Мета путінської політики – дестабілізація ситуації у світі, відволікання уваги від власного терору в Україні, злочинної війни проти неї.

Ізраїль залишається найважливішим союзником США. Проблеми Ізраїлю – це проблеми і для США. Американці тепер намагатимуться вирішувати їх, а допомога Україні на якийсь час може піти на другий план. Принаймні, на це сподіваються кремлівські підпалювачі війни (Холмогоров, наприклад, вже пише про це відкрито, радісно потираючи спітнілі ручки).

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Даремно сподіваються. Навпаки, ця трагедія буде додатковим стимулом для активізації протистояння союзу міжнародних терористів: Росії, Ірану та Хамасу.