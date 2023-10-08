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Ігор Ейдман Соціолог

Росія вже давно робить ставку на ХАМАС

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Мета путінської політики – дестабілізація ситуації у світі

Ізраїль є найважливішим союзником США

«Росія ставить на ХАМАС». І вже давно (див. скрін)...

Мета путінської політики – дестабілізація ситуації у світі, відволікання уваги від власного терору в Україні, злочинної війни проти неї.

Росія вже давно робить ставку на ХАМАС фото 1

Ізраїль залишається найважливішим союзником США. Проблеми Ізраїлю – це проблеми і для США. Американці тепер намагатимуться вирішувати їх, а допомога Україні на якийсь час може піти на другий план. Принаймні, на це сподіваються кремлівські підпалювачі війни (Холмогоров, наприклад, вже пише про це відкрито, радісно потираючи спітнілі ручки).

Даремно сподіваються. Навпаки, ця трагедія буде додатковим стимулом для активізації протистояння союзу міжнародних терористів: Росії, Ірану та Хамасу.

Джерело
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Теги: росія ХАМАС Ізраїль Палестина

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