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США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
Голова комітету Сенату із закордонних справ Бен Кардін виступив із заявою на підтримку Ізраїлю
фото: picture-alliance/dpa/J. Schwenkenbecher

Вашингтон хоче якнайшвидше затвердити свого посла в Ізраїлі

Сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу. Про це йдеться на сайті комітету сенаторів США.

Голова комітету Сенату із закордонних справ Бен Кардін виступив із заявою на підтримку Ізраїлю.

«Як раніше сказав президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму та робити все необхідне в найближчі дні й тижні, щоб захистити свій народ. Я оплакую втрату невинних. Я молюся за тих, кого викрали зі своїх домівок, і за тих, хто продовжує перебувати в небезпеці. Я також знаю, що в найближчі дні й тижні уряд Сполучених Штатів і Конгрес зобов’язані запропонувати допомогу, яка була основою американсько-ізраїльських відносин з моменту їх заснування», – наголосив Кардін.

Він також пообіцяв за першої нагоди просунути законопроєкт щодо надання зброї для самооборони Ізраїлю. За словами сенатора, пакет може включати поповнення системи протиракетної оборони «Залізна баня», додаткове фінансування для армії Ізраїлю.

Кардін також наголосив на намірах зміцнити американо-ізраїльські відносини.

«Зараз як ніколи важливо, щоб у нас був затверджений Сенатом посол в Ізраїлі. Ось чому я сподіваюся, що мої колеги приєднаються до мене в якнайшвидшому затвердженні держсекретаря Джейкоба Дж. Лью як нового посла США в Ізраїлі», – зазначив сенатор.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

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Теги: ХАМАС Ізраїль США

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