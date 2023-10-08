«Ізраїль помститься»: Нетаньягу закликав цивільних залишити територію сектора Гази

Країна використає усю свою міць для знищення ХАМАСу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль використає усю свою міць для знищення збройного формування ХАМАС. Про це пише Haaretz.

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«ХАМАС розпочав цю жорстоку й злісну війну. Ми переможемо у ній, але ціна буде високою. Те, що трапилося сьогодні в Ізраїлі, – безпрецедентно, і я переконаюся, що подібне не повториться у майбутньому», – сказав Нетаньягу.

Прем’єр-міністр запевнив, що сили оборони Ізраїлю негайно застосують усю свою міць, аби вивести з ладу можливості ХАМАС.

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«Ми битимемо їх до смерті, ми помстимося за чорний день, який вони спричинили для Ізраїльської держави та її громадян», – попередив Нетаньягу.

Він додав, що війна потребуватиме часу й попереду чекають складні дні. Проте Ізраїль досягне кожного місця, де ховається ХАМАС.

«Я закликаю жителів Гази негайно покинути ці місця», – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.

Стало відомо, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС зросла до понад 250 осіб.