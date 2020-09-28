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    У світі

    Вірменія поскаржилася на Азербайджан до Європейського суду з прав людини

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    Минулого тижня у&nbsp;Нагірному Карабасі активно розгорівся конфлікт між Вірменією та Азербайджаном - Вірменія поскаржилася на Азербайджан до Європейського суду з прав людини
    Минулого тижня у Нагірному Карабасі активно розгорівся конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

    У запиті уряд Вірменії вимагає, щоб ЄСПЛ вказав Азербайджану припинити військові атаки

    Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) отримав звернення Вірменії з проханням вказати Азербайджану припинити напади на мирне населення в Нагірному Карабасі.

    Про це повідомляє пресслужба суду.

    У запиті уряд Вірменії вимагає, щоб ЄСПЛ вказав Азербайджану:

    • припинити військові атаки на населені пункти вздовж всієї лінії зіткнення, де розгорнуті збройні сили Вірменії і Нагірного Карабаху;
    • припинити невибіркові нападу (удари без вибору певних цілей);
    • припинити атаки на мирне населення, об'єкти та населені пункти.

    Згідно з правилом 39 Регламенту суду, ЄСПЛ може вказати забезпечувальні заходи будь-якій країні-учасниці Європейської конвенції з прав людини. Такі заходи застосовуються лише в разі реального ризику заподіяти непоправну шкоду.

    Зазначимо, Афганістан підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

    Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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