Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстраційне фото

Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншої важкої бронетехніки

У ході бойових дій в Нагірному Карабасі були вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Втрати серед військовослужбовців в Баку не уточнили.

Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

Також у відомстві повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА", 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.