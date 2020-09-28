Екслідер «Шахтаря» закликав міжнародну спільноту втрутитися в конфлікт у Нагірному Карабасі



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У Нагірному Карабасі почалися бої

Мхітарян наголосив про необхідність припинити військові дії

Півзахисник італійської «Роми» і капітан збірної Вірменії Генріх Мхітарян висловився про ескалацію конфлікту в районі Нагірного Карабаху.

«Сьогодні вранці я дізнався про великомасштабному нападі азербайджанської армії на Нагірний Карабах, метою якого було захоплення цивільного населення Степанакерта і прилеглих районів. Закликаю міжнародну спільноту терміново втрутитися і допомогти зупинити військові дії проти миру і безпеки в регіоні. У нас є невід'ємне право жити на своїй батьківщині без загрози існуванню. Наші діти мають право жити в світі, а не ховатися в притулках. Я завжди зі своєю нацією», - повідомив Мхітарян.

I call on the international community to urgently stand up & to help stop the military actions against the regional peace & security. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

I woke up this morning learning about the large scale attack of Azerbaijani army on #NagornoKarabakh (a de-facto independent state populated by Armenians) targeting civilian population in Stepanakert & surrounding areas. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

Примітно, що Мхітарян з 2010 по 2013 роки виступав за «Шахтар» і виграв з клубом сім трофеїв.

Нагадаємо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився вранці 27 вересня. Міноборони Азербайджану оголосило про повномасштабну контрнаступальну військову операцію в Нагірному Карабасі. За інформацією відомства, були знищені 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів «Оса» підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Відомство також підтвердило, що бойовий вертоліт ВПС Азербайджану був збитий в Тертерському напрямку, всі члени екіпажу живі.

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