Екслідер «Шахтаря» закликав міжнародну спільноту втрутитися в конфлікт у Нагірному Карабасі

Мхітарян наголосив про необхідність припинити військові дії

Півзахисник італійської «Роми» і капітан збірної Вірменії Генріх Мхітарян висловився про ескалацію конфлікту в районі Нагірного Карабаху.

«Сьогодні вранці я дізнався про великомасштабному нападі азербайджанської армії на Нагірний Карабах, метою якого було захоплення цивільного населення Степанакерта і прилеглих районів. Закликаю міжнародну спільноту терміново втрутитися і допомогти зупинити військові дії проти миру і безпеки в регіоні. У нас є невід'ємне право жити на своїй батьківщині без загрози існуванню. Наші діти мають право жити в світі, а не ховатися в притулках. Я завжди зі своєю нацією», - повідомив Мхітарян.

