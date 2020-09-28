  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екслідер «Шахтаря» закликав міжнародну спільноту втрутитися в конфлікт у Нагірному Карабасі

    • Розсилка
    <div class="alt"> <p>У Нагірному Карабасі почалися бої</p> <div></div> </div> <span></span> - Екслідер «Шахтаря» закликав міжнародну спільноту втрутитися в конфлікт у Нагірному Карабасі

    У Нагірному Карабасі почалися бої

    Мхітарян наголосив про необхідність припинити військові дії

    Півзахисник італійської «Роми» і капітан збірної Вірменії Генріх Мхітарян висловився про ескалацію конфлікту в районі Нагірного Карабаху.

    «Сьогодні вранці я дізнався про великомасштабному нападі азербайджанської армії на Нагірний Карабах, метою якого було захоплення цивільного населення Степанакерта і прилеглих районів. Закликаю міжнародну спільноту терміново втрутитися і допомогти зупинити військові дії проти миру і безпеки в регіоні. У нас є невід'ємне право жити на своїй батьківщині без загрози існуванню. Наші діти мають право жити в світі, а не ховатися в притулках. Я завжди зі своєю нацією», - повідомив Мхітарян.

    Примітно, що Мхітарян з 2010 по 2013 роки виступав за «Шахтар» і виграв з клубом сім трофеїв.

    Нагадаємо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився вранці 27 вересня. Міноборони Азербайджану оголосило про повномасштабну контрнаступальну військову операцію в Нагірному Карабасі. За інформацією відомства, були знищені 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів «Оса» підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Відомство також підтвердило, що бойовий вертоліт ВПС Азербайджану був збитий в Тертерському напрямку, всі члени екіпажу живі.

    Читайте також: Голова Верховної Ради закликав Азербайджан та Вірменію сісти за стіл переговорів 
    Азербайджан військові ФК «Шахтар» Вірменія Нагорний Карабах ФК Рома Генріх Мхітарян населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies