Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною



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Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили, - Хікмет Гаджієв

Азербайджан хоче миру і діалогу і вимагає, щоб Вірменія поклала кінець окупації, - помічник президента

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією Великою вітчизняною війною. Про це заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє APA.

За словами помічника президента, Азербайджан хоче миру і діалогу і вимагає, щоб Вірменія поклала кінець окупації.

«Це Велика вітчизняна війна. На території Азербайджану оголошено воєнний стан, сьогодні оголошена часткова мобілізація. Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили», – заявив він.

Зіткнення азербайджанських та вірменських військових тривають.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.