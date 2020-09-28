Афганістан підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті



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Чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі

Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану

Уряд Афганістану підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті.

Відповідну заяву опублікувало МЗС Афганістану.

У документі йдеться про те, що карабаський «регіон отримав міжнародне визнання як частина Азербайджану».

«Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану», – наголошується в документі.

У відомстві додали, що Кабул також жалкує про людські втрати.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.