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    У світі

    Афганістан підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті

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    Чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі - Афганістан підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті
    Чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі

    Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану

    Уряд Афганістану підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті.

    Відповідну заяву опублікувало МЗС Афганістану.

    У документі йдеться про те, що карабаський «регіон отримав міжнародне визнання як частина Азербайджану».

    «Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану», – наголошується в документі.

    У відомстві додали, що Кабул також жалкує про людські втрати.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

    Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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