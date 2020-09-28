Афганістан підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті
Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану
Уряд Афганістану підтримав Азербайджан у карабаському конфлікті.
Відповідну заяву опублікувало МЗС Афганістану.
У документі йдеться про те, що карабаський «регіон отримав міжнародне визнання як частина Азербайджану».
«Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху і підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану», – наголошується в документі.
У відомстві додали, що Кабул також жалкує про людські втрати.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.
Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.