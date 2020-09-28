Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію



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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Держслужбі з мобілізації і призову Азербайджану доручено забезпечити призов військовослужбовців згідно з затвердженим планом

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію. Текст відповідного розпорядження Алієва опублікований на сайті глави держави.

Держслужбі з мобілізації і призову Азербайджану доручено забезпечити призов військовослужбовців згідно з затвердженим планом.

«Керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції, постановляю: оголосити в Азербайджанській Республіці часткову мобілізацію», – йдеться в тексті розпорядження.

Як повідомлялося, Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.