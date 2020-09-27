Генсек ООН проведе розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану



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Генсек ООН Антоніу Гутерреш проведе розмову з лідерами Вірменії та Азербайджану

Гутерреш закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно занепокоєний загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку та Єреваном щодо врегулювання ситуації.

Про це йдеться в пресрелізі ООН.

Гутерреш закликав сторони конфлікту негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до змістовних переговорів для мирного врегулювання. Завтра він телефоном поспілкується з Ніколом Пашиняном та Ільхамом Алієвим.

«Генсек підтверджує свою повну підтримку важливої ролі Мінської групи ОБСЄ та закликає сторони тісно співпрацювати з ними для термінового відновлення діалогу без попередніх умов», - зазначається в релізі ООН.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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