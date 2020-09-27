Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії в Карабасі, є загиблі



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Збройні сили Вірменії обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі

В результаті обстрілу кількох селищ було завдано серйозної шкоди об’єктам цивільної інфраструктури

Міноборони Азербайджану повідомило, що збройні сили Вірменії обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, є загиблі серед цивільних. Про це заявили у пресслужбі Міноборони Азербайджану.

Офіційного коментаря щодо заяви від влади Вірменії на цей час немає.

«Двадцять сьомого вересня близько 06.00 (05.00 за київським часом) збройні сили Вірменії, здійснивши масштабні провокації, піддали інтенсивному обстрілу позиції азербайджанської армії уздовж всієї лінії фронту і наші населені пункти, розташовані в прифронтовій зоні, з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру», – наголошується в заяві азербайджанського відомства.

В результаті обстрілу кількох селищ також було завдано серйозної шкоди об’єктам цивільної інфраструктури.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

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