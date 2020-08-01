Вірмено-азербайджанський конфлікт. Офіційний Єреван дорікнув Києву
У Вірменії заявили про «закомплексованість» України
Глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян заявив про «закомплексованість» України в ефірі місцевого телеканалу «Шант». Про це повідомляє РІА Новини.
«В України ніби є «закомплексованість» при сприйнятті суті нагірно-карабахського конфлікту, розуміння тих найсерйозніших загроз, з якими стикається народ Арцаха (самопроголошена республіка, що знаходиться під протекцією Вірменії)», – зазначив Мнацаканян.
Міністр також заявив про «закомплексованість» української сторони «щодо диференціювання і оцінки конфліктів за їх значимістю, сутністю, історією».
Мнацаканян додав, що «Єреван вже два роки веде послідовну роботу з Києвом» і доводить до відома української влади позицію вірменської сторони. За його словами, Вірменія продовжить діалог з Україною, однак вважатиме неприйнятними позиції, які відірвані від дійсності і засновані на «таких загальних підходах».
Нагадаємо, 14 липня, на третій день сутичок на кордоні Вірменії та Азербайджану, загинули сім азербайджанських військових, включно з генералом, і четверо вірменських солдатів і офіцерів. Дві країни звинувачують одна одну в останньому спалаху насильства.
Як повідомлялося, представники молодіжного крила вірменської партії «Дашнакцутюн» облили борщем посольство України в Єревані, висловлюючи обурення у зв’язку з заявою українського МЗС щодо конфлікту з Азербайджаном.