Україна запросила Білорусь на засідання «Люблінського трикутника»



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Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення «Люблінського трикутника»

Білорусь може взяти участь у засіданні як почесний гість

У п’ятницю, 31 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з білоруським колегою Володимиром Макеєм та запросив його на зустріч міністрів «Люблінського трикутника» як почесного гостя. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн «Люблінський трикутник» та запросив до Києва на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, політики обговорили питання взаємодії між країнами в енергетичній сфері. Зокрема, Україна і Білорусь зацікавлені у використанні нафтопроводу Одеса-Броди для диверсифікації постачання нафти.

У зв’язку з цим глави МЗС домовилися про проведення найближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. За попередньою інформацією, на наступних переговорах йтиметься про офіційний візит в Білорусь президента України Зеленського. Також політики планують обговорити проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться на початку жовтня.

Як повідомлялося, цього тижня міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення «Люблінського трикутника». Зазначається, що платформа була започаткована для політичного, економічного та соціального співробітництва між країнами.

Нагадаємо, Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

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