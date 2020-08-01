  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Україна запросила Білорусь на засідання «Люблінського трикутника»

    • Розсилка
    Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви&nbsp;заявили про створення &laquo;Люблінського трикутника&raquo; - Україна запросила Білорусь на засідання «Люблінського трикутника»
    Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення «Люблінського трикутника»

    Білорусь може взяти участь у засіданні як почесний гість

    У п’ятницю, 31 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з білоруським колегою Володимиром Макеєм та запросив його на зустріч міністрів «Люблінського трикутника» як почесного гостя. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. 

    «Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн «Люблінський трикутник» та запросив до Києва на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі», – йдеться у повідомленні. 

    Крім цього, політики обговорили питання взаємодії між країнами в енергетичній сфері. Зокрема, Україна і Білорусь зацікавлені у використанні нафтопроводу Одеса-Броди для диверсифікації постачання нафти.

    У зв’язку з цим глави МЗС домовилися про проведення найближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. За попередньою інформацією, на наступних переговорах йтиметься про офіційний візит в Білорусь президента України Зеленського. Також політики планують обговорити проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться на початку жовтня.

    Як повідомлялося, цього тижня міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення «Люблінського трикутника». Зазначається, що платформа була започаткована для політичного, економічного та соціального співробітництва між країнами. 

    Нагадаємо, Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

    Читайте також:
    Білорусь отримає від України інформацію про злочини «вагнерівців», – Аваков

     

    МЗС Білорусь Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ