ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару

Євросоюз наголошує, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари

Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара

Глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Про це посол заявив у відеозверненні.

Він нагадав, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара.

Шубель зазначив, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, тому разом з тортурами та рабством її необхідно безповоротно видалити з системи правосуддя всіх суспільств.

«Створення зростаючого вакууму в системі правосуддя і верховенства права у країні є достатньою причиною для введення мораторію. Ця процедура останнім часом стала ще більш секретною, часто навіть сім'ям ув'язнених не дозволяється знати, чи були страчені їхні родичі, засуджені до смертної кари», – заявив посол.

Нагадаємо, Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари.

До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким у країні скасовується покарання на страту.

Як відомо, Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі.