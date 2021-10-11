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    ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару

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    Євросоюз наголошує, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари - ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару

    Євросоюз наголошує, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари

    фото з відкритих джерел

    Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара

    Глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Про це посол заявив у відеозверненні.

    Він нагадав, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується смертна кара.

    Шубель зазначив, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, тому разом з тортурами та рабством її необхідно безповоротно видалити з системи правосуддя всіх суспільств.

    «Створення зростаючого вакууму в системі правосуддя і верховенства права у країні є достатньою причиною для введення мораторію. Ця процедура останнім часом стала ще більш секретною, часто навіть сім'ям ув'язнених не дозволяється знати, чи були страчені їхні родичі, засуджені до смертної кари», – заявив посол.

    Нагадаємо, Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари.

    До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким у країні скасовується покарання на страту.

    Як відомо, Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі.

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    Теги: Білорусь ЄС закон посол засуджені смертна кара правосуддя
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    ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару