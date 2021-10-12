Міф про «велич» білоруської економіки спростовано (відео)

Відносне благополуччя білоруської економіки досягається, здебільшого, за рахунок російських дотацій, а також дешевої сировини та енергоносіїв від північного сусіда

Попри усі складнощі за багатьма показниками Україна в останні роки розвивається значно швидше за Білорусь

«Велич» білоруської економіки, у якій практично всі великі державні підприємства досі залишаються у державній власності, – міф, який не відповідає дійсності. Про це український громадський активіст, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Краснопьоров розповів на своєму Youtube-каналі.

Просвітник зазначив, що до 2014 року економічний розвиток України та Білорусі мав різні основи – Україна намагалася диверсифікуватися та не залежати від РФ, продаючи товари по всьому світу. Після ж 2014 року економічна залежність України від РФ взагалі була мінімізована.

«Білорусь ішла іншим шляхом – вона зав’язувалася на Російській Федерації, творила спільний економічний простір, залежала від російських вуглеводнів», – зазначив Краснопьоров.

Засновник «Останнього капіталіста» наголосив, що, за даними російських джерел, з 2001 до 2016 року РФ дотувала Білорусь на $100 млрд. А коли економічне зростання РФ загальмувалося, разом із цим почало гальмувати і «білоруське економічне диво».

У 2016–2021 роках (з виключенням кризового 2020), українська економіка щороку зростала на 2–3%, а зростання білоруської економіки у той самий час не перевищувало 1%. При цьому у 2021–2019 роках рівень інфляції у Білорусі склав 17%, а в Україні, попри катастрофу 2014 р. – 13,5%.

За роки незалежності Україна стала одним зі світових лідерів із сільгоспвиробництва. Натомість, білоруська система сільгоспвиробництва є застарілою – основну частку продукції досі виробляють колгоспи, які є економічно неефективними, це позначається і на врожайності сільськогосподарських культур, і на рівні життя у сільській місцевості.

75% білоруської промисловості досі належить державі, на відміну від України, де частка держвласності у промисловому секторі складає лише близько 11%. При цьому, українська промисловість працює без державних дотацій, а білоруська – лише завдяки підтримці держави та дешевій російській сировині.

«Та найголовніша різниця між Україною та Білоруссю – це свобода. Ми маємо вільні вибори, маємо можливість говорити те, що думаємо. У Білорусі ж громадяни фактично позбавлені такої можливості», – підсумував Валентин Крснопьоров.

Нагадаємо, Білорусь втратила лідерство із виробництва картоплі та імпортує її з України.

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