Нардеп Дубінський сказав, коли уряд запровадить тритижневий локдаун

На новорічно-різдвяні свята в Україні можуть запровадити локдаун

Кабмін планує ввести повний локдаун наприкінці грудня, стверджує депутат

Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Про це написав у Telegram народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

«Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня», – повідомив нардеп.

Зазначимо, напередодні глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевняв, що передумов для запровадження локдауну зараз немає.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.