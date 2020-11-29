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    Нардеп Дубінський сказав, коли уряд запровадить тритижневий локдаун

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    На новорічно-різдвяні свята в Україні можуть запровадити локдаун - Нардеп Дубінський сказав, коли уряд запровадить тритижневий локдаун
    На новорічно-різдвяні свята в Україні можуть запровадити локдаун

    Кабмін планує ввести повний локдаун наприкінці грудня, стверджує депутат

    Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

    Про це написав у Telegram народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

    «Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня», – повідомив нардеп.

    Зазначимо, напередодні глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевняв, що передумов для запровадження локдауну зараз немає.

    Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що локдаун в Україні не буде введений з 30 листопада.

    Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

    26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.

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    Теги: Кабмін депутат свята карантин партія Слуга народу уряд Олександр Дубінський коронавірус
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