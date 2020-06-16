Китай знову вводить карантин у своїй столиці через спалах Covid-19



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У місті вже зареєстровано 106 випадків коронавірусу, з яких 27 встановлені у вівторок

Частину міста перекрили парканами та встановили пропускні пункти, аби люди не змогли залишити столицю КНР

Влада Пекіну запроваджує суворі заходи для припинення повторного поширення коронавірусу у місті. Про це заявив речник місцевої влади Сю Хеян, повідомляє The Guardian.

«Епідемічна ситуація у столиці Китаю надзвичайно складна. Нині маємо запроваджувати суворі заходи для зупинки поширення Covid-19», - сказав він.

Так, у понеділок вночі частину міста перекрили парканами та встановили пропускні пункти, аби люди не змогли залишити столицю КНР.

Також у Пекіні закрили всі розважальні й спортивні площадки у приміщеннях.

У місті вже зареєстровано 106 випадків коронавірусу, з яких 27 встановлені у вівторок.

Вважається, що другий спалах Covid-19, ймовірно, розпочався на продуктовому ринку на південному заході Пекіна.

Загалом у КНР зафіксовано 83 221 випадок Covid-19, з них – 4 634 людини померли, 78 377 осіб одужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних. Одужати від цього захворювання понад 4,2 мільйона людей.

У США кількість інфікованих сягнула 2 114 026, померло 116 127, вилікувалося 576 334 особи. У Бразилії захворіла 888 271 людина, 43 959 померлих і 477 709 тих, що вилікувалися. Далі йде Росія – 536 484 інфікованих, 7081 померлий і 284 021 людина, яка одужала від Covid-19. На четвертому місці за поширенням захворювання опинилася Індія, там захворіла 343 091 людина, 9900 померли, 180 013 одужали. У Великій Британії коронавірусом заразилося 298 315 людей, померла 41 821 особа. Зростає захворюваність на Covid-19 у Перу, показники там наближаються до італійських – 232 992 інфікованих, водночас летальність за офіційною статистикою невелика – 6860 випадків.

А у Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.