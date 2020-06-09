Китай передав Україні 50 тис. тестів на коронавірус і 350 тис. одиниць засобів медзахисту



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В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від уряду КНР

Кулеба висловив упевненість в тому, що довірча і дружня атмосфера, яка склалася у відносинах між Україною і Китаєм, буде лише зміцнюватися

Китай передав Україні як гуманітарну допомогу 50 тис. тестів на коронавірус і понад 350 тис. одиниць засобів медичного захисту.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

«В Україну прибула чергова партія гуманітарної допомоги від уряду КНР... Гуманітарний вантаж передбачає широкий спектр медичних виробів, а саме тест-системи для діагностики коронавірусу (більше 50 тис. одиниць), медичні маски (50 тис.), медичні захисні окуляри ( 30 тис.), термометри з використанням безконтактної технології (1 тис.), медичні хірургічні маски (200 тис.), медичні захисні костюми (30 тис.), одноразові медичні рукавички (50 тис.)», - сказано в ньому.

У повідомленні нагадується, що 24 березня президент Володимир Зеленський на зустрічі з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном попросив китайський уряд виділити додаткову допомогу для протидії Covid-19.

1 квітня Китай передав Україні першу партію гуманітарної допомоги, до якої входили тест-системи та засоби індивідуального захисту.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість в тому, що довірча, відкрита і дружня атмосфера, яка склалася у відносинах між Україною і Китаєм, буде зміцнюватися в майбутньому і сприяти розвитку двостороннього стратегічного партнерства.

Зазначимо, Фонд ліквідації наслідків коронавірусу при Офісі президента закупив медичні засоби в іноземних компаній на 182,6 млн гривень.

Для закупівлі необхідних засобів за кордоном було здійснено 21 рейс: 17 в Китай і 4 в Корею.

Як повідомлялось, Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України. У столиці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопольській та Чернівецькій областях занадто високий рівень інцидентності.

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.