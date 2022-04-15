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    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)

    Vskfy сьогодні в синьо-жовтих прапорах sз портретами українок - Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)
    Vskfy сьогодні в синьо-жовтих прапорах sз портретами українок
    фото: Юлія Стець/Facebook

    На вулицях міста з’явилися борди «Українські жінки Мілану»

    Світова столиця моди, бізнес-центр Італії – місто Мілан, оригінально підтримало Україну. Там на вулицях цього тижня з’явилися борди «Українські жінки Мілану». Це українки, які довгий час проживають та працюють в місті. Про акцію на своїй сторінці у Facebook повідомляє Юлія Стець.

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    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)
    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)
    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)
    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)
    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)

    Проєкт був створений комуною міста Comune di Milano, за підтримки міського голови Джузеппе Сала.

    Борди розміщено, як у центрі, так і на околицях Мілану.

    Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію у масових вбивствах в Україні під час виступу на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Римі.

    Рим підтримав нові санкції ЄС проти Москви, зокрема щодо російського газу, на частку якого припадає 40% від загального обсягу постачання газу до Італії.

    Крім того, Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів.

    Відзначимо також, що Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Італія Україна Стець Facebook місто влада столиця окупація час #stoprussia
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    Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)