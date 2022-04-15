Влада Мілану оригінально підтримала українців (фото)

Vskfy сьогодні в синьо-жовтих прапорах sз портретами українок

Vskfy сьогодні в синьо-жовтих прапорах sз портретами українок

На вулицях міста з’явилися борди «Українські жінки Мілану»

Світова столиця моди, бізнес-центр Італії – місто Мілан, оригінально підтримало Україну. Там на вулицях цього тижня з’явилися борди «Українські жінки Мілану». Це українки, які довгий час проживають та працюють в місті. Про акцію на своїй сторінці у Facebook повідомляє Юлія Стець.

Проєкт був створений комуною міста Comune di Milano, за підтримки міського голови Джузеппе Сала.

Борди розміщено, як у центрі, так і на околицях Мілану.

Раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію у масових вбивствах в Україні під час виступу на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Римі.

Рим підтримав нові санкції ЄС проти Москви, зокрема щодо російського газу, на частку якого припадає 40% від загального обсягу постачання газу до Італії.

Крім того, Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів.

Відзначимо також, що Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу.