Через обстріл окупантів Сєвєродонецьк залишився без води

На Луганщині сьогодні під обстрілами були Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна

У Сєвєродонецьку внаслідок ворожих обстрілів у п'ятницю пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі. Пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 в місті відключено воду, розпочався ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється», – написав очільник ОВА.

Загалом протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній.

Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків.

Також у Лисичанську через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні.

Крім того, сьогодні росіяни розстріляли евакуаційні автобуси з Луганщини, є поранені та загиблі.

Нагадаємо, російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців.

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