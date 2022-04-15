  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Через обстріл окупантів Сєвєродонецьк залишився без води

    Рашисти пошкодили водогін та зруйнували продуктові склади - Через обстріл окупантів Сєвєродонецьк залишився без води
    Рашисти пошкодили водогін та зруйнували продуктові склади
    фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    На Луганщині сьогодні під обстрілами були Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна

    У Сєвєродонецьку внаслідок ворожих обстрілів у п'ятницю пошкоджено водогін, зруйновано два продуктові склади. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі. Пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 в місті відключено воду, розпочався ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється», – написав очільник ОВА.

    Загалом протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній.
    Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків.

    Також у Лисичанську через ворожий обстріл загинув волонтер, дружина – в лікарні.

    Крім того, сьогодні росіяни розстріляли евакуаційні автобуси з Луганщини, є поранені та загиблі.

    Нагадаємо, російські військові обстріляли Попасну та хотіли вбити переселенців.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина армія війна обстріл ремонт Україна Telegram окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через обстріл окупантів Сєвєродонецьк залишився без води