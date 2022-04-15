Генпрокурорка озвучила нюанси обміну Медведчука

Для проведення обміну не обов’язкове винесення судового вироку у справі Медведчука

Запобіжний захід, який був у Медведчука до зникнення, прокурори пропонують змінити

Українське громадянство депутата Віктора Медведчука не є перешкодою для його потенційного обміну з російською стороною, заявила в ефірі телемарафону генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, у разі згоди сторін – РФ, України і самого Медведчука – політик може бути обміняний на українських військовополонених і заручників, яких утримує Кремль.

«Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, то такий обмін цілком можливий», – сказала Венедіктова.

За її словами, для проведення обміну не обов’язкове винесення судового вироку у справі Медведчука, проте є інші нюанси.

«Давайте їсти слона частинами, тобто, подивимося, як просуватиметься, і чи захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такого обміну. Тобто, ми думаємо, що захоче. Тому побачимо, як ітиме процес, і далі вже дивитимемося технічну сторону цього процесу», – сказала Венедіктова.

Вона зазначили, що запобіжний захід, який був у Медведчука до зникнення (домашній арешт), має бути змінений – на тримання під вартою.

«Ми будемо на цьому наполягати – суто тримання під вартою», – зазначила генпрокурорка.

Нагадаємо, затриманий нардеп від «ОПЗЖ», кум Путіна Віктор Медведчук нині перебуває у «надійному місці». Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.

За його словами, минулого разу Медведчук зміг втекти, оскільки перед цим перед суддя зняв з нього електронний браслет.

15 квітня Оксана Марченко у Москві влаштувала істерику через «закатованого» Медведчука.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.