Прем'єр Італії звинуватив Росію у масових вбивствах в Україні

Драгі відповів на критику РФ, що обурилась на Італію, яка підтримує політику санкцій

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію у масових вбивствах в Україні під час виступу на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Римі, передає CNN.

Його коментар пролунав після того, як Росія розкритикувала Італію через підтримку політики санкцій.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Італію в «непристойності» у зв'язку із запровадженням санкцій проти Москви, повідомило італійське державне інформаційне агентство ANSA.

«Єдина непристойність – це масові вбивства, які ми спостерігаємо в Україні щодня», – сказав Драгі.

Рим підтримав нові санкції ЄС проти Москви, зокрема щодо російського газу, на частку якого припадає 40% від загального обсягу постачання газу до Італії.

Крім того, Італія має намір вислати кілька десятків російських дипломатів.

Відзначимо також, що Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу.

Щодо Бучі, то слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителівміста під Києвом. До теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

«Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ», – каже мер Бучі.

Також ЗМІ опублікували відео-доказ вбивств цивільних у Бучі російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше в Бучі виявили три місця масових поховань закатованих. Одне із них – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками.

Днями німецька розвідка перехопила розмови росіян: розказували, як розстрілювали мешканців Бучі.

Українська розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині.

Крім того, розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі.