Обстріл Харкова: зросла кількість загиблих та поранених
Рашисти гатили з «Ураганів»
15 квітня приблизно о 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню «Ураган» Індустріальний район Харкова. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу, повідомляє прокуратура Харківщини.
Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них немовля. Ще 35 людей поранено.
Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.
Раніше повідомлялося про те, що загинули семеро харків'ян, в тому числі семимісячна дитина. Серед 34 поранених – троє дітей.
Нагадаємо, 13 квітня окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту.
Згідно з даними Генштабу, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.