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    Події в Україні

    Обстріл Харкова: зросла кількість загиблих та поранених

    Окупанти накрили вогнем житловий квартал - Обстріл Харкова: зросла кількість загиблих та поранених
    Окупанти накрили вогнем житловий квартал
    фото з відкритих джерел

    Рашисти гатили з «Ураганів»

    15 квітня приблизно о 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню «Ураган» Індустріальний район Харкова. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу, повідомляє прокуратура Харківщини.

    Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них немовля. Ще 35 людей поранено.

    Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

    Раніше повідомлялося про те, що загинули семеро харків'ян, в тому числі семимісячна дитина. Серед 34 поранених – троє дітей.

    Нагадаємо, 13 квітня окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по місту.

    Згідно з даними Генштабу, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

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    Теги: Харків росія окупанти прокуратура війна обстріл Україна ураган окупація #stoprussia
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    Обстріл Харкова: зросла кількість загиблих та поранених