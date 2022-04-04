Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу після побачених звірств у Бучі

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії

Влада Італії готова підтримати санкції проти російського газу, після оприлюднених кадрів звірства росіян у Бучі. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі, повідомляє агентство Ansa.

«Італія не накладе вето на російські газові санкції», – сказав він.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявля, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче.

Нагадаємо, Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва. Про

До слова, посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен запевнила, що її країна не стане виконувати вимоги Росії щодо сплати за газ рублями. Про це пані дипломат заявила в інтерв’ю «Главкому». Також повідомлялося, що Росія за січень та лютий заробила на торгівлі газом стільки ж, як за весь 2020 рік.

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