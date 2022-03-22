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    Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу

    Прем&rsquo;єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив підтримку Україні&nbsp; - Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу
    Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив підтримку Україні 
    фото з відкритих джерел

    Драгі додав, що сьогодні Україна не тільки захищає себе, «вона захищає наш мир, свободу та безпеку»

    Італія підтримує ідею приєднання України до Європейського Союзу, про що заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Про це Драгі сказав після виступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті, повідомляє Ansa.

    «Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу», - заявив італійський прем’єр.

    Драгі додав, що сьогодні Україна не тільки захищає себе, «вона захищає наш мир, свободу та безпеку», і Італія вдячна їй за це.

    Нагадаємо, у Єврокомісії обіцяють якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

    В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії буде суттєво швидшою, ніж щодо інших держав, як проходили цей шлях.

    Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.

    Тим часом Україна стала членом мовного простору ЄС. Із членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Європа Італія Україна окупація #stoprussia
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    Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу