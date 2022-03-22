Італія хоче, щоб Україна вступила до Євросоюзу
Драгі додав, що сьогодні Україна не тільки захищає себе, «вона захищає наш мир, свободу та безпеку»
Італія підтримує ідею приєднання України до Європейського Союзу, про що заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Про це Драгі сказав після виступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті, повідомляє Ansa.
«Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу», - заявив італійський прем’єр.
Драгі додав, що сьогодні Україна не тільки захищає себе, «вона захищає наш мир, свободу та безпеку», і Італія вдячна їй за це.
Нагадаємо, у Єврокомісії обіцяють якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.
В Офісі президента України наполягають, що робота Єврокомісії буде суттєво швидшою, ніж щодо інших держав, як проходили цей шлях.
Оптимістичний, але водночас реалістичний термін надання Україні статусу кандидата – це саміт ЄС наприкінці червня 2022 року.
Тим часом Україна стала членом мовного простору ЄС. Із членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.