Влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото)

Безпілотник начебто був «приземлений» у Суджі, на заході Курської області

У Курській області РФ нібито було збито безпілотник, що належав бригаді «Азов» Національної гвардії України. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.

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За словами російського посадовця, безпілотник був «приземлений» у Суджі, на заході Курської області.

«Судячи з забарвлення, належав батальйону «Азов». Дякую за службу прикордонників та армійців», – написав Старовойт.

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Губернатор також опублікував фото нібито збитого дрона. На ньому видно фрагменти БпЛА з нанесеним на хвіст та крила зображенням, що нагадує емблему «азовців».

Нагадаємо, 2 червня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив, що регіон нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

До слова, у результаті обстрілу Курська 2 червня було пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Деякі російські телеграм-канали написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО. Інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет. Однак у соцмережах поширилися фото та відео уламків маршевого двигуна до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії.

Крім того, 16 травня росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Унаслідок цього п'ятеро російських прикордонників поранено.