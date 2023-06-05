Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото)
Губернатор Курської області РФ показав фото нібито збитого дрона
фото: t.me/gubernator_46

Безпілотник начебто був «приземлений» у Суджі, на заході Курської області

У Курській області РФ нібито було збито безпілотник, що належав бригаді «Азов» Національної гвардії України. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у Telegram.

За словами російського посадовця, безпілотник був «приземлений» у Суджі, на заході Курської області.

«Судячи з забарвлення, належав батальйону «Азов». Дякую за службу прикордонників та армійців», – написав Старовойт.

Губернатор також опублікував фото нібито збитого дрона. На ньому видно фрагменти БпЛА з нанесеним на хвіст та крила зображенням, що нагадує емблему «азовців».

Нагадаємо, 2 червня губернатор Курської області Роман Старовойт також заявив, що регіон нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла.

До слова, у результаті обстрілу Курська 2 червня було пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Деякі російські телеграм-канали написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО. Інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет. Однак у соцмережах поширилися фото та відео уламків маршевого двигуна до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії.

Крім того, 16 травня росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Унаслідок цього п'ятеро російських прикордонників поранено. 

Теги: безпілотник росія Азов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Росія оголосила в розшук Залужного
30 травня, 16:24
Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї
Іран продовжує постачати зброю РФ через Каспійське море – CNN
26 травня, 15:18
у Бєлгороді був пошкоджений автомобіль
У Бєлгороді влада повідомила про безпілотник, який скинув вибухівку
24 травня, 01:19

Соціум

Влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото)
Влада РФ заявила про збиття дрона «азовців» у Курській області (фото)
Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині: загинула дитина
Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині: загинула дитина
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині
Міноборони Росії зробило заяву щодо боїв на Білгородщині
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
80K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
74K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
71K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
40K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
16K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту