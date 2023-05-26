Іран продовжує постачати зброю РФ через Каспійське море – CNN

Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї

Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю

Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Перешкодити цьому країни Заходу не можуть. Про це інформує CNN.

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Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які РФ закуповує для війни в Україні.

Дані відстеження демонструють, що судна в регіоні все частіше стають «темними» – це свідчить про те, що їх переміщення намагаються приховати.

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Минулого року компанія Lloyd's List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами на Каспії. Видання зазначає, що це сталося незабаром після того, як Тегеран звинуватили у продажу БПЛА Москві. Вже восени РФ частіше використовувала іранські дрони по території України, в тому числі проти критичної інфраструктури.

Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї.

«Немає ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують - у них немає можливості або мотиву перешкоджати такому обміну», – зазначив аналітик EOS Risk Group Мартін Келлі.

Нагадаємо, очільник відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі заявив, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе.

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До слова, ватажок проіранської терористичної організації «Хезболла» Хасан Насралла, що базується в Лівані, виступив 25 травня на честь 23-ї річниці одностороннього виходу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) з Лівану і заявив, що «сильного Ізраїлю більше не існує».