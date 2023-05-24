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Вибух у Бєлгороді: влада повідомила про дрон з вибухівкою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у Бєлгороді: влада повідомила про дрон з вибухівкою
у Бєлгороді був пошкоджений автомобіль
фото: Телеграм

У російському місті Бєлгород на проїжджу частину впав вибуховий пристрій

У Бєлгороді (РФ) чули вибух незадовго до півночі. Інцидент стався неподалік залізничного вокзалу. Місцева влада заявляє про безпілотник, який скинув вибухівку прямо на дорогу, і на неї наїхала машина. 

Про це повідомляє губернатор Бєлгородщини Гладков.

Жителі Бєлгорода повідомляють, що в районі 23:40 вівторка, 23 травня, у місті прогримів дуже сильний вибух.

«У Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження легкового автомобіля», – пише губернатор

У місцевій владі запевнили, що вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що влада Бєлгородської області повідомила про припинення дії «режиму контртерористичної операції» у РФ, де раніше почались бойові дії за участі підрозділів «Російський добровольчий корпус» та «Легіон «Свобода Росії».

Нагадаємо, що 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. 

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Теги: Бєлгород відео влада безпілотник місцева влада вибух

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