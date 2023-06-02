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Росія сама обстріляла Курськ ракетами із ЗРК «Панцирь-С1»: докази

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія сама обстріляла Курськ ракетами із ЗРК «Панцирь-С1»: докази
Уламки ракети в будинку у Курську
фото із соцмережі

Росія звинуватила Україну в обстрілі Курська

У результаті обстрілу Курська (Росія) у місті пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку.

Деякі російські телеграм-канали написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ПВО. Інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет.

Проте, оприлюднені у соцмережі фото та відео уламків ракети свідчать, що це маршевий двигун до ракети ЗРК «Панцирь-С1», яка є лише на озброєнні російської армії.

Виявлені в під'їзді будинку уламки ракети
Виявлені в під'їзді будинку уламки ракети
фото із соцмережі
Ракети ЗРК «Панцирь-С1», які є лише на озброєнні російської армії
Ракети ЗРК «Панцирь-С1», які є лише на озброєнні російської армії
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що область нібито атаковано дроном. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла. 

У соцмережах уже поширилися відео, на яких видно момент вибуху та чути гучний звук.

Згодом губернатор повідомив про збиття безпілотників біля Курська.

«Сьогодні (2 червня – ред.) вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників», – заявив Старовойт.

Нагадаємо, 16 травня росіяни заявляли про нібито атаку безпілотника на будівлі управління ФСБ у Курській області. Внаслідок чого п'ятеро російських прикордонників поранено. 

До слова, у ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор області повідомив про двох постраждалих.

Читайте також: Палають будинки, розбиті авто: фото наслідків «бавовни» на Білгородщині
Теги: росія війна обстріл ракета

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